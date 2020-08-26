Голикова назвала долю врачей с антителами к коронавирусу
Около четверти российских врачей, оказывающих помощь больным коронавирусом, имеют антитела к возбудителю этой инфекции, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«По результатам лабораторных исследований установлено, что практически четверть медицинского персонала, оказывающего помощь больным с COVID-инфекцией, имеют поздние антитела к возбудителю инфекции», ‒ сказала Голикова.
Это делает их невосприимчивыми в дальнейшем к этой инфекции, добавила она.