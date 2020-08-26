В России за сутки выявили 4 676 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 4 676 заболевших новым коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 970 865. Умерли за день 115 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 683. За сутки в России выздоровели 6 403 человек, общее число выздоровевших — 786 150.