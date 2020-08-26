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В России за сутки выявили 4 676 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки 115 пациентов, полностью выздоровели 6 403 человек
Дарина Бухарова
Илья Питалев / РИА Новости

В России за сутки выявлено 4 676 заболевших новым коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 970 865. Умерли за день 115 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 683. За сутки в России выздоровели 6 403 человек, общее число выздоровевших — 786 150.

Вчера, 25 августа, оперштаб сообщил о 4696 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 640 случаев заражения коронавирусом. За сутки в столице выздоровели 1 389 пациентов, скончались 11 человек. Всего в Москве выявлено 259 070 заболевших коронавирусом. На втором месте – Москвовская область (67 451), на третьем – Санкт-Петербург (35 733).

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+181), Подмосковье (+143), Ростовская область (+130), Нижегородская область (129), Свердловская область (+122) и Ставропольский край (+114).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных