В России за сутки выявили 4 676 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 4 676 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 115 пациентов, полностью выздоровели 6 403 человек
В России за сутки выявлено 4 676 заболевших новым коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 970 865. Умерли за день 115 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 683. За сутки в России выздоровели 6 403 человек, общее число выздоровевших — 786 150.
В Москве за сутки выявлено 640 случаев заражения коронавирусом. За сутки в столице выздоровели 1 389 пациентов, скончались 11 человек. Всего в Москве выявлено 259 070 заболевших коронавирусом. На втором месте – Москвовская область (67 451), на третьем – Санкт-Петербург (35 733).
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за сутки вошли Санкт-Петербург (+181), Подмосковье (+143), Ростовская область (+130), Нижегородская область (129), Свердловская область (+122) и Ставропольский край (+114).