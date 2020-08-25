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Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в форме порошка

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Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио», разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и выпускаемую в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения», — говорится в сообщении.

Регистрация проведена по результатам клинических исследований, в ходе которых препарат показал эффективность и безопасность у добровольцев. Клинические исследования вакцины прошли в июне-августе 2020 года в первом МГМУ им. И.М. Сеченова, добавили в министерстве.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных