Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в форме порошка
Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения, сообщили в пресс-службе министерства.
«Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио», разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и выпускаемую в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения», — говорится в сообщении.
Регистрация проведена по результатам клинических исследований, в ходе которых препарат показал эффективность и безопасность у добровольцев. Клинические исследования вакцины прошли в июне-августе 2020 года в первом МГМУ им. И.М. Сеченова, добавили в министерстве.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 года.