В России пока не будут прививать детей от коронавируса

«Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут», ‒ сказал Мурашко на Общероссийском родительском собрании, отметив, что вакцинация детей начнется только после изучения влияния препарата на детский организм. В первую очередь прививку рекомендуется сделать педагогам старшего возраста, добавил он.