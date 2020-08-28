В России пока не будут прививать детей от коронавируса
Детей в России пока не будут прививать от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
«Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут», ‒ сказал Мурашко на Общероссийском родительском собрании, отметив, что вакцинация детей начнется только после изучения влияния препарата на детский организм. В первую очередь прививку рекомендуется сделать педагогам старшего возраста, добавил он.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Вакцинация, по его словам, будет добровольной. Производить препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь. 27 августа Мурашко заявил, что вакцина начинает поступать в гражданский оборот.