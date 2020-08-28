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В России пока не будут прививать детей от коронавируса

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Детей в России пока не будут прививать от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут», ‒ сказал Мурашко на Общероссийском родительском собрании, отметив, что вакцинация детей начнется только после изучения влияния препарата на детский организм. В первую очередь прививку рекомендуется сделать педагогам старшего возраста, добавил он.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса. Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Вакцинация, по его словам, будет добровольной. Производить препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь. 27 августа Мурашко заявил, что вакцина начинает поступать в гражданский оборот.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных