Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Пухаев подал в отставку накануне, после протестов, которые прошли в центре Цхинвала, ‒ несколько сотен человек требовали отставки правительства после того, как стало известно о гибели местного жителя Инала Джабиева, задержанного по обвинению в покушении на главу МВД Южной Осетии.