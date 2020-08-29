Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставкуПремьер подал в отставку накануне ‒ после прошедших в Цхинвале акций протеста
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об отставке правительства Эрика Пухаева, соответствующий документ опубликован на сайте президента.
«Постановляю: освободить Пухаева Эрика Георгиевича от должности председателя правительства Республики Южная Осетия согласно его заявлению. Объявить об отставке правительства Республики Южная Осетия», ‒ говорится в указе.
Бибилов поручил первому зампреду правительства Геннадию Бекоеву временно исполнять обязанности премьер-министра. В опубликованном на сайте главы республики обращении к согражданам президент заявил, что новый состав правительства будет сформирован в самое ближайшее время.
«Новому составу правительства предстоит решать самые насущные проблемы, в том числе по таможенным отношениям с Российской Федерацией и смягчению социально-экономических последствий, связанных с пандемическим заболеванием. 30 августа на заседании оперативного штаба запланировано обсуждение мер, которые позволят снять ограничения на границе Южной Осетии с Россией», ‒ рассказал он.
Пухаев подал в отставку накануне, после протестов, которые прошли в центре Цхинвала, ‒ несколько сотен человек требовали отставки правительства после того, как стало известно о гибели местного жителя Инала Джабиева, задержанного по обвинению в покушении на главу МВД Южной Осетии.
Президент назвал случившиеся трагедией для всей республики и принес соболезнования семье погибшего.
«Произошло непоправимое. Непрофессионализм и грубый произвол сотрудников правоохранительных органов привели к трагедии. Расследование всех обстоятельств его гибели проходит под моим личным контролем. Восемь сотрудников министерства внутренних дел находятся под следствием», ‒ отметил он.
Бибилов пообещал проконтролировать, чтобы ни один виновный в трагедии не ушел от ответственности.