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Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Премьер подал в отставку накануне ‒ после прошедших в Цхинвале акций протеста
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об отставке правительства Эрика Пухаева, соответствующий документ опубликован на сайте президента.

«Постановляю: освободить Пухаева Эрика Георгиевича от должности председателя правительства Республики Южная Осетия согласно его заявлению. Объявить об отставке правительства Республики Южная Осетия», ‒ говорится в указе.

Бибилов поручил первому зампреду правительства Геннадию Бекоеву временно исполнять обязанности премьер-министра. В опубликованном на сайте главы республики обращении к согражданам президент заявил, что новый состав правительства будет сформирован в самое ближайшее время.

«Новому составу правительства предстоит решать самые насущные проблемы, в том числе по таможенным отношениям с Российской Федерацией и смягчению социально-экономических последствий, связанных с пандемическим заболеванием. 30 августа на заседании оперативного штаба запланировано обсуждение мер, которые позволят снять ограничения на границе Южной Осетии с Россией», ‒ рассказал он.

Пухаев подал в отставку накануне, после протестов, которые прошли в центре Цхинвала, ‒ несколько сотен человек требовали отставки правительства после того, как стало известно о гибели местного жителя Инала Джабиева, задержанного по обвинению в покушении на главу МВД Южной Осетии.

Президент назвал случившиеся трагедией для всей республики и принес соболезнования семье погибшего.

«Произошло непоправимое. Непрофессионализм и грубый произвол сотрудников правоохранительных органов привели к трагедии. Расследование всех обстоятельств его гибели проходит под моим личным контролем. Восемь сотрудников министерства внутренних дел находятся под следствием», ‒ отметил он.

Бибилов пообещал проконтролировать, чтобы ни один виновный в трагедии не ушел от ответственности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных