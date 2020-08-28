Председатель правительства Южной Осетии подал в отставку
Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации республики.
«Председатель правительства Республики Южная Осетия Эрик Пухаев сделал заявление об отставке», — сообщили в пресс-службе.
Как отмечает агентство, Пухаев принял такое решение после протестов, которые прошли в центре Цхинвала — несколько сотен человек требовали отставки правительства после того, как стало известно о гибели местного жителя, задержанного по обвинению в покушении на главу МВД Южной Осетии.
О своем решении уволиться Пухаев рассказал местным жителям, он заявил, что услышал людей, которые «скандировали требования об отставке правительства». Также он поблагодарил тех, кто оказывал ему поддержку на посту главы кабмина.