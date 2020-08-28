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Председатель правительства Южной Осетии подал в отставку

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Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации республики.

«Председатель правительства Республики Южная Осетия Эрик Пухаев сделал заявление об отставке», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечает агентство, Пухаев принял такое решение после протестов, которые прошли в центре Цхинвала — несколько сотен человек требовали отставки правительства после того, как стало известно о гибели местного жителя, задержанного по обвинению в покушении на главу МВД Южной Осетии.

О своем решении уволиться Пухаев рассказал местным жителям, он заявил, что услышал людей, которые «скандировали требования об отставке правительства». Также он поблагодарил тех, кто оказывал ему поддержку на посту главы кабмина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных