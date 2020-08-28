Председатель правительства Южной Осетии подал в отставку

Как отмечает агентство, Пухаев принял такое решение после протестов, которые прошли в центре Цхинвала — несколько сотен человек требовали отставки правительства после того, как стало известно о гибели местного жителя, задержанного по обвинению в покушении на главу МВД Южной Осетии.