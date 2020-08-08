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Медведев сравнил конфликт 2008 года с объявлением войны России

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Россия приняла решение вступить в конфликт Грузии, Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 г. на стороне самопровозглашенных республик, так как, «по сути, речь шла об объявлении войны Российской Федерации», написал заместитель председателя Совета безопасности, бывший президент России Дмитрий Медведев. «В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку», – написал он у себя на странице «В контакте» и добавил, что это было бы недопустимо для России.

Медведев заявил, что Россия «никогда не допустит нападения на наших граждан, где бы это ни происходило». Он уточнил, что ответ на подобные действия будет «абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам».

Абхазия и Южная Осетия провозгласили свою независимость после войны с Грузией 1992–1993 гг., другие государства не признавали их независимость. 8 августа 2008 г., после ввода грузинских войск в столицу Южной Осетии Цхинвал, Россия вступила в боевые действия. Конфликт в Грузии и признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии привели к разрыву дипломатических отношений России и Грузии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных