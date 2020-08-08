Медведев сравнил конфликт 2008 года с объявлением войны России

Россия приняла решение вступить в конфликт Грузии, Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 г. на стороне самопровозглашенных республик, так как, «по сути, речь шла об объявлении войны Российской Федерации», написал заместитель председателя Совета безопасности, бывший президент России Дмитрий Медведев. «В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку», – написал он у себя на странице «В контакте» и добавил, что это было бы недопустимо для России.