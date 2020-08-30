В России за сутки выявили 4980 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 4980 новых случаев коронавирусаОбщее число случаев превысило 990 000
В России за сутки выявили 4980 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Общее число случаев заражения в стране достигло 990 326. Умерли за день 68 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 17 093. За сутки в России полностью выздоровели 2599 человек.
Вчера, 29 августа, оперштаб сообщил о 4941 новом заболевшем.
В Москве за сутки выявлено 695 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 904 пациента, скончались 11 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+186), Подмосковье (+165), Нижегородская (+143) и Ростовская (+134) области.