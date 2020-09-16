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В России за сутки выявили 5670 новых заболевших коронавирусом

Умерли за день 132 пациента, выздоровели 5809
Ведомости
Антон Денисов / РИА Новости

В России за сутки выявили 5670 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 079 519. Умерли за день 132 пациента, общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 18 917. За сутки в России полностью выздоровели 5809 человек. Общее число выздоровевших составляет 890 114 человек. Продолжают лечение 170 488.

Вчера, 15 сентября, оперативный штаб сообщил о 5529 новых заболевших. Умерли за день 150 пациентов. Это максимальное число умерших с 31 июля, когда жертвами COVID-19 стал 161 заболевший.

В Москве за сутки выявлено 750 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1223 пациента, скончались 10 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+207), Подмосковье (+173), Ростовская область (+167), Нижегородская область (165).

На первом месте по числу заболевших среди регионов России находится Москва (273 273 человек), на втором – Московская область (70 831 человек), на третьем – Санкт-Петербург (39 888 человек).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных