В России за сутки выявили 5670 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 079 519. Умерли за день 132 пациента, общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 18 917. За сутки в России полностью выздоровели 5809 человек. Общее число выздоровевших составляет 890 114 человек. Продолжают лечение 170 488.