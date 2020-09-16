В России за сутки выявили 5670 новых заболевших коронавирусомУмерли за день 132 пациента, выздоровели 5809
В России за сутки выявили 5670 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 079 519. Умерли за день 132 пациента, общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 18 917. За сутки в России полностью выздоровели 5809 человек. Общее число выздоровевших составляет 890 114 человек. Продолжают лечение 170 488.
Вчера, 15 сентября, оперативный штаб сообщил о 5529 новых заболевших. Умерли за день 150 пациентов. Это максимальное число умерших с 31 июля, когда жертвами COVID-19 стал 161 заболевший.
В Москве за сутки выявлено 750 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1223 пациента, скончались 10 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+207), Подмосковье (+173), Ростовская область (+167), Нижегородская область (165).
На первом месте по числу заболевших среди регионов России находится Москва (273 273 человек), на втором – Московская область (70 831 человек), на третьем – Санкт-Петербург (39 888 человек).