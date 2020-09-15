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Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней

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Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН. Трансляция заседания велась на портале «Научная Россия».

«У нас есть наблюдения, и такие же наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Вот в нашем наблюдении сегодня – до 48 дня в Российской Федерации, а за рубежом до 90 дней», – сказала Попова. Она отметила, что распространять вирус может человек, у которого нет симптомов коронавируса и отрицательный тест на вирус.

В Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. В испытаниях примут участие около 40 000 человек. 250 добровольцев уже сделали прививку от коронавируса, сообщили в оперштабе Москвы. О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа сообщил президент России Владимир Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных