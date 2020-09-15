Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней

«У нас есть наблюдения, и такие же наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Вот в нашем наблюдении сегодня – до 48 дня в Российской Федерации, а за рубежом до 90 дней», – сказала Попова. Она отметила, что распространять вирус может человек, у которого нет симптомов коронавируса и отрицательный тест на вирус.