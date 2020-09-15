Российские ученые не выявили значимых мутаций нового коронавируса

«Поэтому из первых результатов, которые были направлены на "Вектор", и последующих сегодня "Вектор" имеет 422 изолята, для которых определены полные геномы. Часть из них представлены в международной базе данных», – отметила Попова, добавив, что система Роспотребнадзора включает большую сеть, которая покрывает всю территорию России. Все лаборатории, которые работают над этим исследованием, отправляют значимый материал в центр «Вектор» в режиме онлайн. По ее словам, центр должен прочесть не менее 150 геномов, собранных на всех территориях.