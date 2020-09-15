Российские ученые не выявили значимых мутаций нового коронавируса
Ученые центра «Вектор» не выявили значимых мутаций коронавируса во время исследований, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума РАН.
«На сегодняшний день значимых изменений в геномах не обнаружено, которые вели бы к рискам изменений эпидемического потенциала», – цитирует «РИА Новости» Попову. Она рассказала, что ученые центра «Вектор» ведут работу по исследованию геномов нового коронавируса, объяснив это тем, что любое его изменение может привести к потере контроля за ним.
«Поэтому из первых результатов, которые были направлены на "Вектор", и последующих сегодня "Вектор" имеет 422 изолята, для которых определены полные геномы. Часть из них представлены в международной базе данных», – отметила Попова, добавив, что система Роспотребнадзора включает большую сеть, которая покрывает всю территорию России. Все лаборатории, которые работают над этим исследованием, отправляют значимый материал в центр «Вектор» в режиме онлайн. По ее словам, центр должен прочесть не менее 150 геномов, собранных на всех территориях.
Ранее заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов сообщил, что первую партию вакцины от коронавируса для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре. По его словам, во время вакцинации добровольцев у шести из 100 появилась боль в месте инъекции, которая прошла через два дня. Первую вакцину от коронавируса разработал научный центр им. Гамалеи. Она была зарегистрирована в России 11 августа. Массовое производство препарата анонсировано на сентябрь 2020 г.