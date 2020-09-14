«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса
Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова. По его словам, у шести добровольцев из 100 появилась боль в месте инъекции, которая прошла через два дня, добавил Иматдинов.
«Планируется, собственно, после регистрации препарата, что первые серии препарата для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре», – сказал Иматдинов. Заведующий лабораторией рассказал, что у всех добровольцев после вакцинации выработались необходимые титры антител.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в рамках второй фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась вакцинация добровольцев.
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она прошла две фазы клинических испытаний. Третья фаза началась в Москве на прошлой неделе, вакцину уже получили 250 добровольцев. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.