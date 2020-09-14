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«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

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Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова. По его словам, у шести добровольцев из 100 появилась боль в месте инъекции, которая прошла через два дня, добавил Иматдинов.

«Планируется, собственно, после регистрации препарата, что первые серии препарата для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре», – сказал Иматдинов. Заведующий лабораторией рассказал, что у всех добровольцев после вакцинации выработались необходимые титры антител.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в рамках второй фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась вакцинация добровольцев.

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она прошла две фазы клинических испытаний. Третья фаза началась в Москве на прошлой неделе, вакцину уже получили 250 добровольцев. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.

Ранее по теме: В Москве рассказали о состоянии испытателей вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных