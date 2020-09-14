«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова. По его словам, у шести добровольцев из 100 появилась боль в месте инъекции, которая прошла через два дня, добавил Иматдинов.