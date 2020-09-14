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В Москве рассказали о состоянии испытателей вакцины от коронавируса

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Более 250 москвичей сделали прививки от коронавируса с начала пострегистрационных испытаний вакцины, 75% добровольцев чувствуют себя хорошо, сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

«За 5 дней исследования вакцины от коронавирусной инфекции прививки на базе первых семь открывшихся центров сделали более 250 москвичей. Врачи тщательно следят за состоянием здоровья прошедших вакцинацию. Абсолютное большинство чувствует себя отлично – 75% участников исследования сегодня не наблюдают никаких симптомов или недомоганий», – сообщили в штабе. По данным оперштаба Москвы, у остальных добровольцев наблюдается незначительное повышение температуры.

В сообщении говорится, что число центров, которые проводят испытания вакцины от коронавируса, на этой неделе будет увеличено с 7 до 20.

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная научным центром Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она прошла две фазы клинических испытаний. Третья фаза началась в Москве на прошлой неделе. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных