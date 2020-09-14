В Москве рассказали о состоянии испытателей вакцины от коронавируса
Более 250 москвичей сделали прививки от коронавируса с начала пострегистрационных испытаний вакцины, 75% добровольцев чувствуют себя хорошо, сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
«За 5 дней исследования вакцины от коронавирусной инфекции прививки на базе первых семь открывшихся центров сделали более 250 москвичей. Врачи тщательно следят за состоянием здоровья прошедших вакцинацию. Абсолютное большинство чувствует себя отлично – 75% участников исследования сегодня не наблюдают никаких симптомов или недомоганий», – сообщили в штабе. По данным оперштаба Москвы, у остальных добровольцев наблюдается незначительное повышение температуры.
В сообщении говорится, что число центров, которые проводят испытания вакцины от коронавируса, на этой неделе будет увеличено с 7 до 20.
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная научным центром Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она прошла две фазы клинических испытаний. Третья фаза началась в Москве на прошлой неделе. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор».