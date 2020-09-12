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Минздрав назвал сроки доставки первых партий вакцины от коронавируса в регионы

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Первые партии вакцины от коронавируса будут доставлены в регионы России до 14 сентября, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены, сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился. <...> Фактически до понедельника будут доставлены первые образцы вакцины», ‒ заявил министр.

Мурашко добавил, что первые небольшие партии уже отгружены во все регионы страны.

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Пострегистрационные испытания вакцины начались в Москве 9 сентября. Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в рамках исследований были привиты 13 человек, все они чувствуют себя хорошо, только у одного добровольца поднялась температура до 37,2 градуса.

Массовые поставки препарата в регионы начнутся в октябре ‒ ноябре 2020 г. 8 сентября сообщалось, что другой российский производитель вакцины ‒ центр «Вектор» ‒ закончил вакцинацию добровольцев в рамках клинических испытаний препарата. По данным Роспотребнадзора, у всех участников, которые в ходе второй фазы испытаний получили двукратную дозу вакцины, сформировался иммунитет к коронавирусу.

Ранее по теме: Почти половина россиян не планируют делать прививку от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных