Минздрав назвал сроки доставки первых партий вакцины от коронавируса в регионы
Первые партии вакцины от коронавируса будут доставлены в регионы России до 14 сентября, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены, сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился. <...> Фактически до понедельника будут доставлены первые образцы вакцины», ‒ заявил министр.
Мурашко добавил, что первые небольшие партии уже отгружены во все регионы страны.
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в Центре им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Пострегистрационные испытания вакцины начались в Москве 9 сентября. Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в рамках исследований были привиты 13 человек, все они чувствуют себя хорошо, только у одного добровольца поднялась температура до 37,2 градуса.
Массовые поставки препарата в регионы начнутся в октябре ‒ ноябре 2020 г. 8 сентября сообщалось, что другой российский производитель вакцины ‒ центр «Вектор» ‒ закончил вакцинацию добровольцев в рамках клинических испытаний препарата. По данным Роспотребнадзора, у всех участников, которые в ходе второй фазы испытаний получили двукратную дозу вакцины, сформировался иммунитет к коронавирусу.