В России за сутки зарегистрировали 7523 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 7523 новых случая коронавирусаВ Москве за сутки коронавирус обнаружили у 1792 человек
В России за сутки коронавирус обнаружили у 7523 человек, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 143 571. Умерли за день 169 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 225.
Вчера, 26 сентября, оперштаб сообщил о 7212 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 1792 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1123 пациента, скончались 17 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+232), Подмосковье (+204) Ростовская (+189) и Нижегородская (+166) области.
За сутки в России полностью выздоровели 6004 человек. Общее число выздоровевших выросло до 940 150 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 32,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 988 000 человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 7 млн случаев, Индии (5,9 млн) и Бразилии (4,6 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.