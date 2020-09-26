В Подмосковье рекомендовали соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал гражданам старше 65 лет и людям с рядом заболеваний не покидать место своего проживания за исключением особых случаев, следует из постановления, опубликованного на портале регионального правительства.
«Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», — говорится в сообщении.
Граждане могут покидать свои дома, если им необходимо обратиться за медицинской помощь, сходить в магазин или выгулять домашнее животное.
Кроме того, работодателям также рекомендуется перевести максимальное количество сотрудников на дистанционную работу, в первую очередь пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин обязал граждан старше 65 лет не покидать место своего проживания за исключением особых случаев. В частности, граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания, с 28 сентября могут покидать место проживания для получения медицинской помощи, походов в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и занятий физкультурой.
Кроме того, Собянин рекомендовал работодателям минимизировать очное присутствие работников на рабочих местах с 28 сентября, и определить число сотрудников, которых должны перевести на дистанционный режим работы.