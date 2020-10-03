В России за сутки выявили 9 859 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 9 859 новых случаев коронавирусаВ Москве 2 884 новых заболевших
В России за сутки выявили 9 859 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 204 502. Умерли за день 174 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 21 251.
Вчера, 2 октября, оперштаб сообщил о 9 412 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 2 884 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 069 пациентов, скончались 32 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+358), Подмосковье (+259), Ростовская (+219) и Нижегородская (+199) области.
За сутки в России полностью выздоровели 5 563 человек. Общее число выздоровевших выросло до 975 859 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 34,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 7,3 млн случаев, Индии (6,4 млн) и Бразилии (4,8 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не обсуждается введение в стране жестких ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.