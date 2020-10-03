В России за сутки выявили 9 859 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 34,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 7,3 млн случаев, Индии (6,4 млн) и Бразилии (4,8 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.