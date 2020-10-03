Собянин расширил список бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом

Ранее власти Москвы рекомендовали работодателям по возможности переводить на дистанционную работу до половины сотрудников, заявил заммэра города по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. При этом мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в московских школах города объявлены каникулы.