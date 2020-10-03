Собянин расширил список бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом
Правительство Москвы расширило программу бесплатного лекарственного обеспечения заразившихся коронавирусом, включив в нее препараты «Арепливир» и «Коронавир», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«Начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19. В соответствии с рекомендациями Минздрава России амбулаторные пациенты будут получать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир», — рассказал он.
Кроме того, пациенты, у которых заболевание проходит в среднетяжелой форме, получат антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов, отметил Собянин. Амбулаторные пациенты с диагностированной пневмонией по решению врача смогут получить пульсоксиметры, которые позволяют моментально определить уровень насыщения крови кислородом, что является ключевым показателем для оценки состояния пациента при коронавирусе, пояснил он.
В Москве также будет организовано экспресс-тестирование на грипп для пациентов из групп риска, а также тех, кто проходит диагностику на коронавирус, добавил мэр.
«Необходимые лекарства и медицинские приборы закуплены в достаточном количестве. Решение об их назначении и выдаче принимают лечащие врачи», — отметил Собянин.
Мэр города добавил, что применение новых схем лекарственной терапии, расширение перечня обязательных анализов и возможность постоянного контроля своего состояния должны значительно улучшить качество лечения на дому.
Ранее власти Москвы рекомендовали работодателям по возможности переводить на дистанционную работу до половины сотрудников, заявил заммэра города по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. При этом мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в московских школах города объявлены каникулы.