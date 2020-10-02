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ВОЗ предупредила об опасности повторного карантина в России

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович посоветовала властям российских регионов постараться избежать повторного введения жестких ограничений из-за распространения коронавируса. Она пояснила, что длинный период обязательной самоизоляции может оказать негативное влияние на психику жителей.

«Длинный локдаун влияет на психику — мы еще будем потом бороться с этими последствиями. Если можно его избежать, то это нужно сделать. Возможно, вводить какие-то небольшие локальные локдауны. Но для этого нужно сотрудничество и поддержка общества», — сказала Вуйнович в интервью Forbes, добавив, что локальные ограничения могут быть применены в борьбе с распространением вируса.

«Власти на местах лучше знают эпидемиологическую ситуацию. Но большой локдаун нужно стараться максимально избежать», — подчеркнула Вуйнович. Она также отметила, что реакция на пандемию в октябре не такая, как в феврале, потому что «мы знаем вирус» и его поведение.

Ранее власти Москвы рекомендовали работодателям по возможности переводить на дистанционную работу до половины сотрудников, заявил заммэра города по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. При этом мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в московских школах города объявлены каникулы.

Ранее по теме: Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных