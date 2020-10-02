ВОЗ предупредила об опасности повторного карантина в России

«Длинный локдаун влияет на психику — мы еще будем потом бороться с этими последствиями. Если можно его избежать, то это нужно сделать. Возможно, вводить какие-то небольшие локальные локдауны. Но для этого нужно сотрудничество и поддержка общества», — сказала Вуйнович в интервью Forbes, добавив, что локальные ограничения могут быть применены в борьбе с распространением вируса.