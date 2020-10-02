Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников
Московские власти рекомендовали работодателям по возможности переводить на дистанционную работу до половины сотрудников, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заммэра города по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.
«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь, это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — сказал Ефимов. Обязательный переход на удаленку в Москве, по его словам, коснется только офисных работников. На промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, присутствие которых необходимо.
«Важно отметить, что речь идет именно об офисных работниках. Когда мы говорим про промышленные предприятия, особенно те из них, которые имеют непрерывный цикл, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа — необходимо присутствие на месте, конечно же, на них это ограничение распространяться не будет», — сказал Ефимов.
По данным Ефимова, с 5 октября на дистанционную работу должны перейти 1,8-2 млн человек. Такое сокращение числа людей на улицах и в общественном транспорте поможет сдержать рост заболеваемости коронавирусом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы.