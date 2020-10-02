Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников

«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь, это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — сказал Ефимов. Обязательный переход на удаленку в Москве, по его словам, коснется только офисных работников. На промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, присутствие которых необходимо.