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Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников

Ведомости

Московские власти рекомендовали работодателям по возможности переводить на дистанционную работу до половины сотрудников, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заммэра города по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.

«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь, это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — сказал Ефимов. Обязательный переход на удаленку в Москве, по его словам, коснется только офисных работников. На промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, присутствие которых необходимо.

«Важно отметить, что речь идет именно об офисных работниках. Когда мы говорим про промышленные предприятия, особенно те из них, которые имеют непрерывный цикл, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа — необходимо присутствие на месте, конечно же, на них это ограничение распространяться не будет», — сказал Ефимов.

По данным Ефимова, с 5 октября на дистанционную работу должны перейти 1,8-2 млн человек. Такое сокращение числа людей на улицах и в общественном транспорте поможет сдержать рост заболеваемости коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы.

Ранее по теме: В Москве из-за коронавируса приостановят работу учреждений допобразования

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных