В Москве из-за коронавируса приостановят работу учреждений допобразования
Учреждения дополнительного образования приостановят работу в Москве с 5 октября на фоне роста заболеваемости коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире «России 24».
«С пятого числа одновременно со школами на две недели также прерываются занятия и в дополнительном образовании», — сказал Собянин, его слова приводит ТАСС. Он пояснил, что эта мера распространяется на спортивные и музыкальные школы, а также на дома детского творчества.
Ранее власти Москвы уже объявили о продленных каникулах в школах в связи с распространением коронавируса. Они начнутся 5 октября, но продлятся не одну неделю, как обычно, а две, и закончатся 18 октября. В то же время Собянин заявил, что вопрос об их возможном продлении зависит от развития эпидситуации в городе.
На 1 октября, по данным оперштаба, за сутки коронавирус подтвердили у 2424 жителей столицы. Собянин допустил, что суточный прирост заболевших скоро может достигнуть 3000 человек. Общее количество заразившихся за все время составило 295025 человек. В целом коронавирус в России был выявлен у 1 185 231 жителя. Общее число смертей составило 20 891, из них в Москве — 5254.