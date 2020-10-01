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В Москве из-за коронавируса приостановят работу учреждений допобразования

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Учреждения дополнительного образования приостановят работу в Москве с 5 октября на фоне роста заболеваемости коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире «России 24».

«С пятого числа одновременно со школами на две недели также прерываются занятия и в дополнительном образовании», — сказал Собянин, его слова приводит ТАСС. Он пояснил, что эта мера распространяется на спортивные и музыкальные школы, а также на дома детского творчества. 

Ранее власти Москвы уже объявили о продленных каникулах в школах в связи с распространением коронавируса. Они начнутся 5 октября, но продлятся не одну неделю, как обычно, а две, и закончатся 18 октября. В то же время Собянин заявил, что вопрос об их возможном продлении зависит от развития эпидситуации в городе.

На 1 октября, по данным оперштаба, за сутки коронавирус подтвердили у 2424 жителей столицы. Собянин допустил, что суточный прирост заболевших скоро может достигнуть 3000 человек. Общее количество заразившихся за все время составило 295025 человек. В целом коронавирус в России был выявлен у 1 185 231 жителя. Общее число смертей составило 20 891, из них в Москве — 5254.

Ранее по теме: Собянин назвал условие завершения школьных каникул в Москве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных