В Москве из-за коронавируса приостановят работу учреждений допобразования

Ранее власти Москвы уже объявили о продленных каникулах в школах в связи с распространением коронавируса. Они начнутся 5 октября, но продлятся не одну неделю, как обычно, а две, и закончатся 18 октября. В то же время Собянин заявил, что вопрос об их возможном продлении зависит от развития эпидситуации в городе.