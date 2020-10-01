Собянин назвал условие завершения школьных каникул в Москве
Продолжительность продленных на фоне роста заболеваемости коронавирусом школьных каникул в Москве будет зависеть от развития эпидемической ситуации, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Это будет, конечно, зависеть от развития эпидемической ситуации», — сказал Собянин, говоря о том, выйдут ли школьники после окончания продленных до 18 октября каникул. По словам мэра, в Москве на данный момент до четверти всех заразившихся коронавирусом представляют учащиеся, включая школьников и студентов. Доля старшего поколения составляет примерно столько же, добавил столичный градоначальник.
Ранее Собянин объявил, что в столичных школах каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю. Кроме того, в связи с распространением короанвируса мэрия Москвы предписала пожилым горожанам, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам оставаться дома вплоть до 28 октября. Работодателей московские власти обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку и пригрозили санкциями за неисполнение этого указания.
По данным оперштаба на 1 октября, за сутки коронавирус обнаружили у 2424 жителей столицы. Общее количество заразившихся за все время составило 295025 человек. В целом коронавирус в России был выявлен у 1 185 231 жителя. Общее число смертей составило 20 891, из них в Москве — 5254.