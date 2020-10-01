Собянин назвал условие завершения школьных каникул в Москве

Ранее Собянин объявил, что в столичных школах каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю. Кроме того, в связи с распространением короанвируса мэрия Москвы предписала пожилым горожанам, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам оставаться дома вплоть до 28 октября. Работодателей московские власти обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку и пригрозили санкциями за неисполнение этого указания.