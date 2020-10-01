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Собянин назвал условие завершения школьных каникул в Москве

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Продолжительность продленных на фоне роста заболеваемости коронавирусом школьных каникул в Москве будет зависеть от развития эпидемической ситуации, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Это будет, конечно, зависеть от развития эпидемической ситуации», — сказал Собянин, говоря о том, выйдут ли школьники после окончания продленных до 18 октября каникул. По словам мэра, в Москве на данный момент до четверти всех заразившихся коронавирусом представляют учащиеся, включая школьников и студентов. Доля старшего поколения составляет примерно столько же, добавил столичный градоначальник.

Ранее Собянин объявил, что в столичных школах каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю. Кроме того, в связи с распространением короанвируса мэрия Москвы предписала пожилым горожанам, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам оставаться дома вплоть до 28 октября. Работодателей московские власти обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку и пригрозили санкциями за неисполнение этого указания.

По данным оперштаба на 1 октября, за сутки коронавирус обнаружили у 2424 жителей столицы. Общее количество заразившихся за все время составило 295025 человек. В целом коронавирус в России был выявлен у 1 185 231 жителя. Общее число смертей составило 20 891, из них в Москве — 5254.

Ранее по теме: Собянин обязал работодателей перевести не менее 30% сотрудников на удаленку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных