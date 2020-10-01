В России выявили 8 945 новых случаев коронавируса за сутки

В России выявили 8 945 новых случаев коронавируса за суткиВ Москве зарегистрировали более 2000 новых заболевших
России за сутки выявили 8 945 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 185 231. Умерли за день 169 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 891. За сутки в России полностью выздоровели 5 985 человек. Общее число выздоровевших выросло до 964 242 человек.
Вчера, 29 сентября, оперштаб сообщил о 8 481 новом случае заражения. Более 8 000 новых случаев COVID-19 в России выявлено чеивертый день подряд.
В Москве за сутки выявлено 2 424 случаев заражения коронавирусом, 1 211 пациентов выздоровели, 24 человека скончались.
В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+285), Подмосковье (+230) Ростовская (+205) и Нижегородская (+186) области.
Москва лидирует из регионов по общему числу заболевших – 295 025. На втором месте – Московская область, где количество зараженных 73 832 человек. Санкт-Петербург находится на третьем месте – 43 306.