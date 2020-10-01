В России выявили 8 945 новых случаев коронавируса за сутки

России за сутки выявили 8 945 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 185 231. Умерли за день 169 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 891. За сутки в России полностью выздоровели 5 985 человек. Общее число выздоровевших выросло до 964 242 человек.