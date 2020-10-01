Центр Гамалеи раскрыл детали испытаний вакцины от коронавируса

В рамках пострегистрационных испытаний вакцины планируется привить около 40 000 добровольцев. Введение вакцины происходит в два этапа: с разницей между уколами в 21 день. Гинцбург рассказывал, что более 5000 человек уже получили вакцину. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.