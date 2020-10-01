Центр Гамалеи раскрыл детали испытаний вакцины от коронавируса
Участники пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» и медики, которые делают им прививки, не знают, делают ли они прививку вакциной или плацебо, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Никто не знает, знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код», — пояснил Гинцбург. По его словам, каждому человеку присваивается код, чтобы исключить введение одному добровольцу и вакцины, и плацебо. После окончания испытаний участники узнают, что им вводили.
В рамках пострегистрационных испытаний вакцины планируется привить около 40 000 добровольцев. Введение вакцины происходит в два этапа: с разницей между уколами в 21 день. Гинцбург рассказывал, что более 5000 человек уже получили вакцину. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Ее назвали «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Вакцину также разработал центр «Вектор». Клинические испытания препарата уже завершены. Разрешение на проведение испытаний еще одной вакцины также получил центр им. Чумакова.