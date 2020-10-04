В России выявили более 10 000 новых случаев коронавируса за сутки

В России выявили более 10 000 новых случаев коронавируса за суткиВ Москве 3327 новых заболевших
В России за сутки выявили 10 499 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 215 001. Умерли за день 107 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 21 358.
Вчера, 3 октября, оперштаб сообщил о 9859 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 3327 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 944 пациента, скончались 29 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+392), Подмосковье (+296), Ростовская (+234) и Нижегородская (+201) области.
За сутки в России полностью выздоровели 3284 человека. Общее число выздоровевших выросло до 979 143 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 7,3 млн случаев, Индии (6,6 млн) и Бразилии (4,9 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не обсуждается введение в стране жестких ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.
3 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы расширили программу бесплатного лекарственного обеспечения заразившихся коронавирусом, включив в нее препараты «Арепливир» и «Коронавир». Кроме того, будет организовано экспресс-тестирование на грипп для пациентов из групп риска, а также тех, кто проходит диагностику на коронавирус, добавил он.