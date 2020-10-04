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В России выявили более 10 000 новых случаев коронавируса за сутки

В Москве 3327 новых заболевших
Ведомости
Reuters

В России за сутки выявили 10 499 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 215 001. Умерли за день 107 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 21 358.

Вчера, 3 октября, оперштаб сообщил о 9859 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 3327 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 944 пациента, скончались 29 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+392), Подмосковье (+296), Ростовская (+234) и Нижегородская (+201) области.

За сутки в России полностью выздоровели 3284 человека. Общее число выздоровевших выросло до 979 143 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 7,3 млн случаев, Индии (6,6 млн) и Бразилии (4,9 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не обсуждается введение в стране жестких ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.

3 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы расширили программу бесплатного лекарственного обеспечения заразившихся коронавирусом, включив в нее препараты «Арепливир» и «Коронавир». Кроме того, будет организовано экспресс-тестирование на грипп для пациентов из групп риска, а также тех, кто проходит диагностику на коронавирус, добавил он.

Ранее по теме: Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных