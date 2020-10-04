Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, хотя количество госпитализированных пациентов продолжает расти, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество (госпитализированных) больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных», — цитируют его «РИА Новости».
Мэр также уточнил, что власти пока не планируют перепрофилировать на работу с коронавирусом больницы, оказывающие плановую медицинскую помощь.
Накануне Собянин сообщил, что столичные власти расширили программу бесплатного лекарственного обеспечения заразившихся коронавирусом, включив в нее препараты «Арепливир» и «Коронавир». В Москве также будет организовано экспресс-тестирование на грипп для пациентов из групп риска, а также тех, кто проходит диагностику на коронавирус, добавил мэр.
Ранее власти Москвы рекомендовали работодателям по возможности переводить на дистанционную работу до половины сотрудников, заявил заммэра города по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. При этом мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы.
Как сообщал в субботу столичный оперштаб, в Москве выявили 2884 новых случая коронавируса. За сутки госпитализировали 896 человек с COVID-19. Отмечалось, что на ИВЛ в больницах Москвы находятся 245 человек.