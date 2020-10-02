Власти Москвы предупредили о штрафах за отказ перевести сотрудников на удаленку
Московские работодатели могут получить штраф до 300 000 руб. за несоблюдение требования властей перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом сообщил оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
В штабе уточнили, что должностные лица за такое нарушение могут получить штраф в размере от 10 000 до 50 000 руб., предприниматели, которые работают без образования юридического лица, — от 30 000 до 50 000 руб., для юридических лиц — от 100 000 до 300 000 руб.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями.
С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы.