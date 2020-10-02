Власти Москвы предупредили о штрафах за отказ перевести сотрудников на удаленку

В штабе уточнили, что должностные лица за такое нарушение могут получить штраф в размере от 10 000 до 50 000 руб., предприниматели, которые работают без образования юридического лица, — от 30 000 до 50 000 руб., для юридических лиц — от 100 000 до 300 000 руб.