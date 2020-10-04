В мэрии Москвы задумались об ужесточении карантина

На последнем заседании обсуждались совсем иные вопросы, не связанные с COVID-19, говорит Круглов, кроме того, думу пока не переводят на дистанционный формат. «К тому же до этого обсуждали даже возможность отменить распоряжение о запрете на проведение круглых столов в парламенте», – отметил он. По словам Круглова, если будут закрываться кафе и другие бизнесы, это очень повредит экономике, но заявления Собянина оставляют надежду, что не будет буквального повторения прежних ограничений, включая неоправданные штрафы. При введении ограничений необходимо просчитать политические риски. «Есть мнение, что после введения прошлых ограничений рейтинги власти в Москве просели, а так было не во всех регионах», – говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.