В мэрии Москвы задумались об ужесточении карантина

В мэрии Москвы задумались об ужесточении карантинаЕсли нынешние меры по борьбе с коронавирусом не сработают
Столичная мэрия прорабатывает несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. Самый жесткий предполагает возвращение к пропускному режиму, который уже действовал по указу мэра Сергея Собянина с 15 апреля по 9 июня 2020 г. во время самоизоляции, говорит близкий к мэрии собеседник «Ведомостей». «Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении – теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений.
Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес», – сказал источник «Ведомостей». Второй источник, близкий к правительству Москвы, говорит, что без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель. Москва – лидер по числу заболевших: 4 октября столичный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что из 10 499 заболевших, зарегистрированных за минувшие сутки, 3327 приходится на столицу, этот показатель превысил 3000 человек впервые с мая.
Как заявил «Ведомостям» представитель мэрии, говорить о возвращении к пропускной системе преждевременно. Главная задача сейчас – оценить динамику распространения коронавируса, «в том числе и ее непосредственное изменение после введения первичных мер».
С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями уже рекомендовано не выходить из дома без особой надобности. Кроме того, Собянин обязал московских работодателей перевести на удаленку с 5 октября не менее 30% сотрудников, сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены внеочередные каникулы.
Второй собеседник, близкий к мэрии Москвы, сказал, что к понедельнику столичным правительством поручено подключить софт в метро, который бы блокировал социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в метро. О введении этой меры должны объявить в ближайшие два дня. «Про введение QR-кодов для передвижения всех москвичей пока речи не идет. Хотя и это не исключено. Ситуация довольно тяжелая, больницы уже забиты пациентами», – говорит собеседник «Ведомостей».
По его словам, мэрия при разработке ограничительных мер находится в сложном положении, поскольку президенту Владимиру Путину докладывают о вакцине и о том, что ситуация с коронавирусом находится под контролем. Вице-премьер Татьяна Голикова, которая в правительстве возглавляет оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, 29 сентября говорила Путину о необходимости жестко соблюдать нынешние требования – масочный режим и социальное дистанцирование, чтобы не вводить весенние ограничения.
«Объяснение придумают, может, скажут, что отпускники вернулись. Уже сейчас в цитатах ответственных лиц начинает проскальзывать, что могут применить более строгие меры», – добавляет собеседник. Городские власти стараются избежать «серьезных ограничений» для бизнеса во вторую волну эпидемии, заявил 4 октября сам Собянин. По словам мэра, «самая большая и самая эффективная помощь для бизнеса в сегодняшних условиях – избежать их закрытия». Ситуация с коронавирусом в Москве «несколько стабилизировалась», сообщил Собянин, но ежедневное количество госпитализаций продолжает расти и приближается к тысяче пациентов.
По словам лидера фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максима Круглова, любые ограничения будут вводиться в рамках прежнего указа Собянина «О введении режима повышенной готовности» (подписан 5 марта) и консультации с депутатами по поводу новых ограничений не ведутся.
На последнем заседании обсуждались совсем иные вопросы, не связанные с COVID-19, говорит Круглов, кроме того, думу пока не переводят на дистанционный формат. «К тому же до этого обсуждали даже возможность отменить распоряжение о запрете на проведение круглых столов в парламенте», – отметил он. По словам Круглова, если будут закрываться кафе и другие бизнесы, это очень повредит экономике, но заявления Собянина оставляют надежду, что не будет буквального повторения прежних ограничений, включая неоправданные штрафы. При введении ограничений необходимо просчитать политические риски. «Есть мнение, что после введения прошлых ограничений рейтинги власти в Москве просели, а так было не во всех регионах», – говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина