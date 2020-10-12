В России выявили более 13 500 новых случая коронавируса за сутки

В России выявили более 13 500 новых случая коронавируса за суткиВ Москве зафиксировано более 4000 заболевших
За последние сутки в России зафиксировано 13 592 новых случая коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 312 310. За сутки в России полностью выздоровели 3 793 человека, 125 пациентов умерли. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исходов, 1 024 235 человек выздоровели, продолжают лечение более 265 000.
Вчера, 11 октября, оперштаб сообщил о 13 634 случаях коронавируса. Это рекордное число заболевших с начала пандемии.
В Москве за сутки выявлено 4395 случаев заражения коронавирусом, 1 131 пациент выздоровел, 34 человека умерли. Всего в столице зафиксировано 334 813 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+538), Подмосковье (+440), Ростовская (+274) и Нижегородская области (+271).
В топ-5 по общему количеству заболевших входят Москва (334 813), Московская область (77 831) и Санкт-Петербург (48 129), Нижегородская область (35 076) и Свердловская область (31 342).