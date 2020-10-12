В России выявили более 13 500 новых случая коронавируса за сутки

За последние сутки в России зафиксировано 13 592 новых случая коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 312 310. За сутки в России полностью выздоровели 3 793 человека, 125 пациентов умерли. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исходов, 1 024 235 человек выздоровели, продолжают лечение более 265 000.