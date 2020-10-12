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В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

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Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через 10-20 дней, сообщили 12 октября «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — рассказала Пшеничная. По ее словам, россияне стали более сознательно соблюдать меры профилактики коронавируса. Часть людей перешла на дистанционную работу, для школьников объявили каникулы.

Такие меры, по словам Пшеничной, должны замедлить темп прироста новых случаев коронавируса, однако результат будет заметен не сразу из-за долгого инкубационного периода вируса. Ожидать выхода на плато можно минимум через 1,5 инкубационных периода, заявила Пшеничная. Сам инкубационный период коронавируса составляет до 14 дней.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 октября, в России за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 13 634. Впервые за весь период пандемии суточный прирост заболевших превысил 13 600. Всего в стране зарегистрировано 1 298 718 заболевших, продолжают лечение более 255 000. Умерли более 22 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных