В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 октября, в России за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 13 634. Впервые за весь период пандемии суточный прирост заболевших превысил 13 600. Всего в стране зарегистрировано 1 298 718 заболевших, продолжают лечение более 255 000. Умерли более 22 000 человек.