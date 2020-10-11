Собянин заявил о «лайт» варианте борьбы с пандемией коронавируса в Москве

Ранее мэр Москвы заверил, что закрытие экономики города в связи с пандемией — это последний шаг, который можно предпринять в рамках борьбы с коронавирусом, и власти столицы предпримут его только в крайнем случае. Сейчас пожилые, лица с хроническими заболеваниями и беременные женщины до 28 октября отправлены на домашний режим, а школьники освобождены от занятий с 5 по 18 октября в рамках продленных каникул.