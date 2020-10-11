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Собянин заявил о «лайт» варианте борьбы с пандемией коронавируса в Москве

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Столичные власти обеспечат контроль за соблюдением требования о предоставлении данных о сотрудниках, переведенных на удаленку, это является «лайт» вариантом борьбы с пандемией коронавируса, который позволит не закрывать ни одну из сфер экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет и это на самом деле самый "лайт" вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — цитирует его ТАСС.

Ранее мэр Москвы заверил, что закрытие экономики города в связи с пандемией — это последний шаг, который можно предпринять в рамках борьбы с коронавирусом, и власти столицы предпримут его только в крайнем случае. Сейчас пожилые, лица с хроническими заболеваниями и беременные женщины до 28 октября отправлены на домашний режим, а школьники освобождены от занятий с 5 по 18 октября в рамках продленных каникул.

Работодателям предписали под угрозой санкций перевести до 30% работников на удаленку, а также обязали передать данные соцкарт, номера телефонов и автомобилей переведенных на дистанционную работу. Для этого на портале госуслуг был запущен специальный сервис. Кроме того, 9 октября пожилым и школьникам заблокировали работу социальных карт для проезда в метро и на наземном транспорте.

В минувшую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что оперативный штаб правительства и региональные власти будут обсуждать введение новых ограничений из-за коронавируса, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться.

Ранее по теме: Собянин назвал решающую для введения новых ограничений в Москве неделю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных