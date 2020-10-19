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В России выявили почти 16 000 новых случаев коронавируса за сутки

В Москве более 5000 новых заболевших
Дарина Бухарова
Maxim Shemetov / REUTERS

В России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли. За весь период число летальных исходов достигло 24 366, выздоровели 1 075 904 человека, более 315 000 продолжают лечение.

18 октября оперштаб сообщал о 15 099 новых случаев коронавируса. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 октября — 15 150 заболевших.

В Москве за сутки зафиксировали 5376 заболевших, 1 767 пациентов выздоровели, 51 человек умер. Всего в столице зарегистрировано 367 629 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+686), Подмосковье (+466), Ростовская (+292) и Нижегородская области (+292).

Москва находится на первом месте по общему числу заболевших (367 629). Следом идут Московская область (80 951) и Санкт-Петербург (52 592).

Из данных на сайте Университета Джонса Хопкинса следует, что общее число заболевших в мире превысило 39,96 млн. Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса. По данным университета, количество заболевших в России составляет 1 390 824. Первое место занимают США (8,15 млн), второе — Индия (7,55 млн), третье — Бразилия (5,22 млн).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных