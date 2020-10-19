В России выявили почти 16 000 новых случаев коронавируса за сутки

В России выявили почти 16 000 новых случаев коронавируса за суткиВ Москве более 5000 новых заболевших
В России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли. За весь период число летальных исходов достигло 24 366, выздоровели 1 075 904 человека, более 315 000 продолжают лечение.
18 октября оперштаб сообщал о 15 099 новых случаев коронавируса. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 октября — 15 150 заболевших.
В Москве за сутки зафиксировали 5376 заболевших, 1 767 пациентов выздоровели, 51 человек умер. Всего в столице зарегистрировано 367 629 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+686), Подмосковье (+466), Ростовская (+292) и Нижегородская области (+292).
Москва находится на первом месте по общему числу заболевших (367 629). Следом идут Московская область (80 951) и Санкт-Петербург (52 592).
Из данных на сайте Университета Джонса Хопкинса следует, что общее число заболевших в мире превысило 39,96 млн. Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса. По данным университета, количество заболевших в России составляет 1 390 824. Первое место занимают США (8,15 млн), второе — Индия (7,55 млн), третье — Бразилия (5,22 млн).