Попова назвала причину резкого роста заболеваемости коронавирусом в России

«Растущие цифры связаны еще и с тем, что если в весенний период волна ковида шла по стране постепенно, захватывая сначала крупные города, в том числе Москву, потом распространяясь за Урал, в Сибирь, то сегодня во всех субъектах Российской Федерации, во всех городах, практически во всех населенных пунктах, есть люди, встретившиеся с ковидом, и есть источники этой инфекции», — сказала она.