Попова назвала причину резкого роста заболеваемости коронавирусом в России
Весной коронавирус распространялся по России постепенно, а сейчас зараженные им люди есть практически во всех населенных пунктах одновременно, поэтому сегодня суточные показатели заболеваемости COVID-19 выше, пояснила в интервью «Первому каналу» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Растущие цифры связаны еще и с тем, что если в весенний период волна ковида шла по стране постепенно, захватывая сначала крупные города, в том числе Москву, потом распространяясь за Урал, в Сибирь, то сегодня во всех субъектах Российской Федерации, во всех городах, практически во всех населенных пунктах, есть люди, встретившиеся с ковидом, и есть источники этой инфекции», — сказала она.
Глава ведомства пояснила, что, чем больше в стране заболевших, тем выше риск роста заражений в обществе. «Так как у нас во всей стране сегодня идет одномоментный подъем, то, естественно, и цифры сегодня выше», — добавила Попова.
Часть людей сегодня до сих пор безответственно относится к ситуации с коронавирусом, отметила глава Роспотребнадзора. Если они не перестанут вести себя подобным образом, Россия может «переступить порог» уровня заражений, наблюдаемого сейчас, предупредила Попова.
Сегодня показатель суточного прироста числа заразивших коронавирусом россиян обновил рекорд, превысив 15 000 человек. Всего COVID-19 обнаружен у 1 369 313 граждан. Выздоровели из них 1 056 582 человека. При этом 23 723 пациента скончались.