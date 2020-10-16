В России выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки зафиксировали 15 150 новых случаев коронавируса, передает оперативный штаб. Это максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения составило 1 369 313. За сутки в России полностью выздоровели 8 485 заболевших, 232 пациента умерли. За весь период число летальных исходов достигло 23 723, выздоровели 1 056 582 человек, более 289 000 продолжают лечение.