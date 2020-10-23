Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Волина

Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры ВолинаВместо него курировать медиаотрасль будет Бэлла Черкесова
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина, отвечавшего за развитие медиаотрасли и интернета. Новым куратором медиаиндустрии в статусе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначена Бэлла Черкесова, сообщила пресс-служба кабмина.
«Освободить Волина Алексея Константиновича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина. После ухода из министерства он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития, рассказали в пресс-службе правительства.
«Главной моей задачей было перевести телевидение на цифровое вещание. Не только запустить первый, второй мультиплексы и отключить аналоговое вещание федеральных каналов, но и обеспечить условия для развития региональных телеканалов, дать им возможность бесплатно вещать в кабельных сетях на 21 и 22 кнопке, а также в виде врезок на ОТР. Все задачи выполнены. И ничего более масштабного здесь у меня не будет», — сообщил «Ведомостям» Волин. Назначение Черкесовой он прокомментировал так: «Ее хорошо знают и уважают руководители ведущих СМИ. И я очень рад ее назначению». Комментировать свои дальнейшие планы Волин отказался.
До перехода на работу в Минцифру Черкесова работала референтом управления президента по общественным связям и коммуникациям. Подчиняется это управление первому замруководителя администрации президента Алексею Громову. В 2015 г. Черкесова руководила департаментом в том же управлении президента по общественным связям и коммуникациям. С этой должностью она упомянута в указе президента России Владимира Путина о присвоении классных чинов сотрудникам его администрации. Этим указом Путин присвоил Черкесовой чин действительного государственного советника 3 класса».
«Бэлла — тот самый человек, кого я поместила в свой вишлист нового правительства еще до объявления (о назначении нового – «Ведомости») премьера. Что касается решения разнообразнейших сложных вопросов нашей отрасли, завязанных на множество ведомств и структур, я не видела человека четче, ответственнее, умнее, с абсолютно горящими глазами»,- заявила «Ведомостям» главный редактор RT Маргарита Симонян. Отвечая на вопрос «Ведомостей» будет ли Черкесова, также как и Волин активно и достаточно конструктивно вести диалог с отраслью, Симоньян добавила: «Не хотела бы противопоставлять Волина и Бэллу. Мы отлично работали все эти годы с обоими. Волин много помогал нам с распространением по миру, с другими вопросами, мы были постоянно на связи».
Ранее в беседе с «Ведомостями» главный редактор и гендиректор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказывал, что знаком с Черкесовой в первую очередь по командировкам, которые она организовывала для руководителей СМИ на Олимпийские объекты и на Крымский мост. Любой сотрудник Громова, как считает Сунгоркин, хорошо владеет информацией, технологиями и пониманием, кто есть кто в медиаиндустрии.
Волин пришел работать в министерство в 2012 г. До этого был президентом компании-разработчика новой системы дистанционных платежей А3, гендиректором кинокомпании «Амедиа», президентом издательского дома Родионова. О том, что Черкесова станет новым куратором медиаиндустрии в министерстве цифрового развития, в начале октября «Ведомостям» сообщали топ-менеджер медиакомпании и подтверждали собеседник «Ведомостей», близкий к Минцифры, и в администрации президента.