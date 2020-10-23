Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Волина

«Бэлла — тот самый человек, кого я поместила в свой вишлист нового правительства еще до объявления (о назначении нового – «Ведомости») премьера. Что касается решения разнообразнейших сложных вопросов нашей отрасли, завязанных на множество ведомств и структур, я не видела человека четче, ответственнее, умнее, с абсолютно горящими глазами»,- заявила «Ведомостям» главный редактор RT Маргарита Симонян. Отвечая на вопрос «Ведомостей» будет ли Черкесова, также как и Волин активно и достаточно конструктивно вести диалог с отраслью, Симоньян добавила: «Не хотела бы противопоставлять Волина и Бэллу. Мы отлично работали все эти годы с обоими. Волин много помогал нам с распространением по миру, с другими вопросами, мы были постоянно на связи».