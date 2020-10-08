Стал известен кандидат на должность куратора медиаотрасли в Минцифре
Новым куратором медиаиндустрии в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в статусе замминистра может быть назначена начальник департамента управления президента по общественным связям и коммуникациям Бэлла Черкесова, сообщил «Ведомостям» топ-менеджер медиакомпании и подтвердил собеседник «Ведомостей», близкий к Минцифре. Она сменит на этом посту Алексея Волина, который покинет пост в ближайшие дни.
Ранее сегодня стало известно, что заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, курирующий в ведомтве медиаиндустрию и интернет, в ближайшее время покинет свой пост. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в медиакомпаниях и подтвердили два источника, близких к ведомству. Сам Волин отказался комментировать «Ведомостям» свою возможную отставку.
Волин пришел работать в министерство в 2012 г. До этого был президентом компании-разработчика новой системы дистанционных платежей А3, гендиректором кинокомпании «Амедиа», президентом издательского дома Родионова.