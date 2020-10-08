Стал известен кандидат на должность куратора медиаотрасли в Минцифре

Ранее сегодня стало известно, что заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, курирующий в ведомтве медиаиндустрию и интернет, в ближайшее время покинет свой пост. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в медиакомпаниях и подтвердили два источника, близких к ведомству. Сам Волин отказался комментировать «Ведомостям» свою возможную отставку.