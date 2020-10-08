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Стал известен кандидат на должность куратора медиаотрасли в Минцифре

Ведомости

Новым куратором медиаиндустрии в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в статусе замминистра может быть назначена начальник департамента управления президента по общественным связям и коммуникациям Бэлла Черкесова, сообщил «Ведомостям» топ-менеджер медиакомпании и подтвердил собеседник «Ведомостей», близкий к Минцифре. Она сменит на этом посту Алексея Волина, который покинет пост в ближайшие дни.

Ранее сегодня стало известно, что заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, курирующий в ведомтве медиаиндустрию и интернет, в ближайшее время покинет свой пост. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в медиакомпаниях и подтвердили два источника, близких к ведомству. Сам Волин отказался комментировать «Ведомостям» свою возможную отставку.

Волин пришел работать в министерство в 2012 г. До этого был президентом компании-разработчика новой системы дистанционных платежей А3, гендиректором кинокомпании «Амедиа», президентом издательского дома Родионова.

Ранее по теме: Минцифры покинет куратор медиаотрасли и интернета Алексей Волин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных