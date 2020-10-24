В России выявили 16 521 новый случай коронавируса за сутки

В России выявили 16 521 новый случай коронавируса за суткиВ Москве 4453 заболевших
В России за сутки выявили 16 521 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 497 167. Умерли за день 296 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 25 821.
Вчера, 23 октября, оперштаб сообщил о 17 340 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 4453 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2639 пациентов, скончались 63 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+713), Подмосковье (+480), Нижегородская (+384) и Ростовская (+301) области.
За сутки в России полностью выздоровели 11 567 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 130 818 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 42,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ почти 8,5 млн случаев, Индии (7,8 млн) и Бразилии (5,3 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее президент России Владимир Путин призвал все уровни власти к выверенным и аккуратным действиям в ответ на угрозу распространения коронавируса. Он отметил, что пока субъекты федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. При этом подчеркнул, что нужно действовать «очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории».
Накануне ВОЗ зафиксировала 445 000 новых случаев коронавируса в мире, что является новым максимумом с начала пандемии.