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В России выявили 16 521 новый случай коронавируса за сутки

В Москве 4453 заболевших
Денис Куренев
Софья Сандурская / АГН Москва

В России за сутки выявили 16 521 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 497 167. Умерли за день 296 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 25 821.

Вчера, 23 октября, оперштаб сообщил о 17 340 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 4453 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2639 пациентов, скончались 63 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+713), Подмосковье (+480), Нижегородская (+384) и Ростовская (+301) области.

За сутки в России полностью выздоровели 11 567 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 130 818 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 42,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ почти 8,5 млн случаев, Индии (7,8 млн) и Бразилии (5,3 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее президент России Владимир Путин призвал все уровни власти к выверенным и аккуратным действиям в ответ на угрозу распространения коронавируса. Он отметил, что пока субъекты федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. При этом подчеркнул, что нужно действовать «очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории».

Накануне ВОЗ зафиксировала 445 000 новых случаев коронавируса в мире, что является новым максимумом с начала пандемии.

Ранее по теме: Эксперт назвал восемь регионов России с самой тяжелой ситуацией по COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных