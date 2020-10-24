Эксперт назвал восемь регионов России с самым быстрым ростом заболеваемости COVID-19
Из-за увеличения числа новых случаев коронавируса в России аналитики ввели «темно-красный» цвет на карте регионов по распространенности COVID-19, которым сейчас обозначены восемь субъектов с наиболее тяжелой ситуацией. Об этом рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в комментарии «РИА Новости».
«В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября... Пришлось ввести новый цвет на карте – "темно-красный". Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего. В эту категории попали Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ», — рассказал он.
В «светло-красной» зоне с неудовлетворительной динамикой по COVID-19 сейчас находятся Санкт-Петербург, Оренбургская, Белгородская, Томская и Ивановская области, Алтайский край, Чувашия, Карелия, Татарстан и другие субъекты России.
Удовлетворительная динамика сохраняется в Москве и Подмосковье, Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Ханты-Мансийском автономном округе, Архангельской, Новгородской и Саратовской областях, Дагестане, а также в других регионах.
Регионами со стабильной динамикой по COVID-19 остаются Краснодарский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область, добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин призвал все уровни власти к выверенным и аккуратным действиям в ответ на угрозу распространения коронавируса. Он отметил, что пока субъекты Федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. При этом подчеркнул, что нужно действовать «очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории».
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация граждан России от коронавируса будет бесплатной. Ожидается, что массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» может быть начата в ноябре.