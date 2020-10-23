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Собянин оценил необходимость введения новых ограничений в Москве

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Никаких новых ограничительных мер из-за коронавируса в Москве пока не требуется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала »Россия 1».

«Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе, требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты», — цитирует «РИА Новости» Собянина. По словам столичного градоначальника, прошедшие две недели показали рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, а с другой стороны дали надежду, что динамика будет снижаться.

Москва по-прежнему является лидером по приросту заболеваемости в стране. Общее количество зараженных в столице достигло 386 908, причем у 5478 жителей коронавирус был выявлен за последние 24 часа. Умерли за сутки 62 человека, за все время — 6249 пациентов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал все уровни власти к выверенным и аккуратным действиям в ответ на угрозу распространения коронавируса. Он отметил, что пока субъекты федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. При этом подчеркнул, что нужно действовать «очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории».

Ранее по теме: Путин дал рекомендации по ограничительным мерам по коронавирусу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных