Путин призвал к аккуратным действиям в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин призвал все уровни власти к выверенным и аккуратным действиям в ответ на угрозу распространения коронавируса. Об этом он сказал в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
«Пока субъекты федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.
Президент добавил, что прежде всего необходимо обеспечивать безопасность граждан и минимизировать негативные последствия для экономики.
«Все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов», — сказал российский лидер.
По его словам, механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса должны быть готовы к применению.
23 октября оперативный штаб зафиксировал очередной рекордный показатель новых случаев коронавируса в России — 17 340. При этом за сутки полностью выздоровели 11 263 заболевших, скончались 283 пациента. Всего на сегодняшний день коронавирус выявлен у 1 480 646 россиян. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровели 1 119 251 человек.