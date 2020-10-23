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Путин призвал к аккуратным действиям в борьбе с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин призвал все уровни власти к выверенным и аккуратным действиям в ответ на угрозу распространения коронавируса. Об этом он сказал в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

«Пока субъекты федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.

Президент добавил, что прежде всего необходимо обеспечивать безопасность граждан и минимизировать негативные последствия для экономики.

«Все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов», — сказал российский лидер.

По его словам, механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса должны быть готовы к применению.

23 октября оперативный штаб зафиксировал очередной рекордный показатель новых случаев коронавируса в России — 17 340. При этом за сутки полностью выздоровели 11 263 заболевших, скончались 283 пациента. Всего на сегодняшний день коронавирус выявлен у 1 480 646 россиян. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровели 1 119 251 человек. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных