В России впервые выявили более 17 000 случаев коронавируса за сутки

В России впервые выявили более 17 000 случаев коронавируса за суткиВ Москве 5 478 новых заболевших
За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это максимальный показатель с начала пандемии. При этом за сутки полностью выздоровели 11 263 заболевших, скончались 283 пациента. Всего на сегодняшний день коронавирус выявлен у 1 480 646 россиян. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровели 1 119 251 человек.
Предыдущий рекорд по суточной заболеваемости в России был установлен 20 октября — 16 319 новых случаев. Вчера, 22 октября, коронавирус был выявлен у 15 971 человека.
Москва по-прежнему является лидером по приросту заболеваемости в стране. Общее количество зараженных в столице достигло 386 908, причем у 5478 жителей коронавирус был выявлен за последние 24 часа. Умерли за сутки 62 человека, за все время — 6249 пациентов. При этом в топ-5, кроме Москвы, по приросту заболевших за сутки входят Санкт-Петербург (+710), Подмосковье (+472), Нижегородская (+366) и Ростовская (+299) области.
По числу заразившихся в России за все время пандемии после Москвы лидируют Подмосковье (82 777), Санкт-Петербург (55 378), Нижегородская (38 480), Свердловская (33 952) и Ростовская области (28 139).
Россия является четвертой в мире страной по количеству заразившихся коронавирусом жителей, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Ее опережают США (8 409 227), Индия (7 761 312) и Бразилия (5 323 630). Всего в мире коронавирусом заразились 41 713 314 человек. Из них 1 137 410 умерли.