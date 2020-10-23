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В России впервые выявили более 17 000 случаев коронавируса за сутки

В Москве 5 478 новых заболевших
Наталья Иванкина
Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это максимальный показатель с начала пандемии. При этом за сутки полностью выздоровели 11 263 заболевших, скончались 283 пациента. Всего на сегодняшний день коронавирус выявлен у 1 480 646 россиян. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровели 1 119 251 человек. 

Предыдущий рекорд по суточной заболеваемости в России был установлен 20 октября — 16 319 новых случаев. Вчера, 22 октября, коронавирус был выявлен у 15 971 человека. 

Москва по-прежнему является лидером по приросту заболеваемости в стране. Общее количество зараженных в столице достигло 386 908, причем у 5478 жителей коронавирус был выявлен за последние 24 часа. Умерли за сутки 62 человека, за все время — 6249 пациентов. При этом в топ-5, кроме Москвы, по приросту заболевших за сутки входят Санкт-Петербург (+710), Подмосковье (+472), Нижегородская (+366) и Ростовская (+299) области.

По числу заразившихся в России за все время пандемии после Москвы лидируют Подмосковье (82 777), Санкт-Петербург (55 378), Нижегородская (38 480), Свердловская (33 952) и Ростовская области (28 139).

Россия является четвертой в мире страной по количеству заразившихся коронавирусом жителей, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Ее опережают США (8 409 227), Индия (7 761 312) и Бразилия (5 323 630). Всего в мире коронавирусом заразились 41 713 314 человек. Из них 1 137 410 умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных