В России впервые выявили более 17 000 случаев коронавируса за сутки

Москва по-прежнему является лидером по приросту заболеваемости в стране. Общее количество зараженных в столице достигло 386 908, причем у 5478 жителей коронавирус был выявлен за последние 24 часа. Умерли за сутки 62 человека, за все время — 6249 пациентов. При этом в топ-5, кроме Москвы, по приросту заболевших за сутки входят Санкт-Петербург (+710), Подмосковье (+472), Нижегородская (+366) и Ростовская (+299) области.