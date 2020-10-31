В России выявили 18 140 новых случаев коронавируса за сутки

В России выявили 18 140 новых случаев коронавируса за суткиЗа сутки умерли 334 человека
В России за сутки выявили 18 140 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 618 116. Умерли за день 334 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 27 990.
Вчера, 30 октября, оперштаб сообщил о 18 283 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 4952 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3634 пациента, скончались 55 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+854), Подмосковье (+535), Нижегородская (+397) и Архангельская (+334) области.
За сутки в России полностью выздоровели 14 854 человека. Общее число выздоровевших выросло до 1 215 414 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 45,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 9 млн случаев, Индии (8,1 млн) и Бразилии (5,5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России на фоне распространения коронавируса и роста нагрузки на медучреждения ощущается нехватка врачей.