На деньги, в хищении которых обвиняют Михаила Меня, чинят поликлиники

На деньги, в хищении которых обвиняют Михаила Меня, чинят поликлиникиИх возврат может сказаться на уголовном деле
19 ноября Басманный суд Москвы запретил аудитору Счетной палаты Михаилу Меню по ходатайству СКР до 18 января выходить из дома дольше чем на два часа, а также пользоваться почтой, телеграфом и интернетом. Аудитора обвиняют в причастности к хищению путем растраты 700 млн руб. (ст. 160 ч. 4 УК) из бюджета Ивановской области в 2011 г. В то время Мень работал губернатором региона, претензии у следствия возникли к займу, предоставленному правительством Ивановской области ОАО «Ивановский бройлер».
Инициаторами хищения Генпрокуратура называет «неустановленных лиц из числа бенефициаров» группы компаний «Продо», в состав которой тогда входил «Ивановский бройлер». Владельцев ГК «Продо» Андрея Городилова, Ефима Малкина и Ирину Панченко считают соратниками Романа Абрамовича. Мень, по мнению следствия, руководил хищением. Летом 2019 г. к этому делу был привлечен еще один экс-губернатор Ивановской области – Павел Коньков, который в период выдачи займа был первым замом Меня. И Коньков, по словам его адвокатов, и Мень отрицают свою вину.
Из выступления 18 ноября генпрокурора Игоря Краснова в Совете Федерации, где он просил санкцию на следственные действия в отношении Меня, следовало, что деньги «Ивановский бройлер» в бюджет не вернул: по его словам, на следующий же день после получения займа деньги были перечислены на счета других подконтрольных ГК «Продо» организаций. Но в июне 2020 г. о возврате в региональный бюджет всего долга «Ивановского бройлера» с учетом процентов и неустойки – всего 710 млн руб. – объявил действующий губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Из сообщения правительства Ивановской области следовало, что ГК «Продо» выкупила долг «Ивановского бройлера» перед бюджетом региона. Соответствующее соглашение с компанией заключил региональный фонд поддержки малого предпринимательства, через который в 2011 г. и был предоставлен заем «Ивановскому бройлеру».
На момент предоставления займа фондом руководил экс-губернатор Коньков. «Ивановский бройлер» после 2011 г. не входил в состав ГК «Продо», отмечали ивановские СМИ. Воскресенский летом этого года заявил, что в свое время эти деньги налогоплательщиков пропали «и не было надежд, что они вернутся». Поведение ГК «Продо» в сложившейся ситуации губернатор назвал «ответственным». В пресс-службе правительства Ивановской области «Ведомостям» подтвердили, что деньги действительно вернулись в бюджет.
Воскресенский предложил потратить деньги на реализацию социально значимых проектов. В начале октября региональная Общественная палата назвала девять объектов, которые отремонтируют, – восемь детских поликлиник и одну взрослую. Ремонт этих объектов пока не начался, идет проектирование работ, сообщила «Ведомостям» пресс-служба правительства Ивановской области. Возврат в бюджет денег, которые следствие считает похищенными, может повлиять на судьбу фигурантов уголовного дела, допускают юристы.
Есть большой шанс, что возврат денег повлияет на судьбу обвиняемых; в любом случае то, что ущерба бюджету нет, – это уже смягчающее обстоятельство, если будут доказаны признаки преступления, указывает адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Закон и человек» Владимир Жеребенков. «Но судя по тому, что деньги были возвращены, здесь нет состава преступления как такового», – отмечает адвокат. Если даже кредит не был возвращен, но по нему платились пени и проценты за пользование, это не хищение, а гражданско-правовые отношения, которые нередко криминализируются правоохранительными органами, продолжает Жеребенков: «Если кредит был похищен путем присвоения либо растраты, т. е. не возвращен, это состав преступления. А когда люди вернули – здесь возможен неоконченный состав преступления или вообще нет преступления».
Потенциально, при условии что удастся доказать возврат средств с помощью документального подтверждения, можно исключить наличие состава вменяемого преступления, согласен партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Это, в свою очередь, повлечет прекращение уголовного преследования». Однако следствие наверняка будет принимать конечное решение только после проверки соответствующих доводов о возврате средств, одних только заявлений об этом недостаточно, отмечает собеседник «Ведомостей».