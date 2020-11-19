На деньги, в хищении которых обвиняют Михаила Меня, чинят поликлиники

Есть большой шанс, что возврат денег повлияет на судьбу обвиняемых; в любом случае то, что ущерба бюджету нет, – это уже смягчающее обстоятельство, если будут доказаны признаки преступления, указывает адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Закон и человек» Владимир Жеребенков. «Но судя по тому, что деньги были возвращены, здесь нет состава преступления как такового», – отмечает адвокат. Если даже кредит не был возвращен, но по нему платились пени и проценты за пользование, это не хищение, а гражданско-правовые отношения, которые нередко криминализируются правоохранительными органами, продолжает Жеребенков: «Если кредит был похищен путем присвоения либо растраты, т. е. не возвращен, это состав преступления. А когда люди вернули – здесь возможен неоконченный состав преступления или вообще нет преступления».