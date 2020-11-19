Песков рассказал об осведомленности Путина о задержании Меня

Михаил Мень, который с 2005 по 2013 г. был губернатором Ивановской области, затем руководил Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а в 2018 г. стал аудитором Счетной палаты, был задержан вчера. Его подозревают в совершении преступления в хищении бюджетных средств в размере 700 млн руб. в составе организованной группы (ч.4 ст. 160 УК РФ). Вместе с ним по делу проходят бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Через компанию, по версии следствия, были выведены указанные средства.