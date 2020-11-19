Песков рассказал об осведомленности Путина о задержании Меня
Президент России Владимир Путин знает о задержании аудитора Счетной палаты, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по обвинению в хищении из регионального бюджета 700 млн руб., сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, президент в курсе. Пока большего сказать не могу», — сказал он. Также Песков сказал, что пока Путин не делал представление Федеральному собранию, чтобы снять Меня с должности аудитора Счетной палаты.
Михаил Мень, который с 2005 по 2013 г. был губернатором Ивановской области, затем руководил Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а в 2018 г. стал аудитором Счетной палаты, был задержан вчера. Его подозревают в совершении преступления в хищении бюджетных средств в размере 700 млн руб. в составе организованной группы (ч.4 ст. 160 УК РФ). Вместе с ним по делу проходят бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Через компанию, по версии следствия, были выведены указанные средства.
После допроса Меня поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сегодня пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила журналистам, что следствие ходатайствует об избрании Меню меры пресечения в виде запрета на совершение определенных действий до 18 января следующего года.