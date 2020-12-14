31 декабря не будет в России выходным для всех

Не работать 31 декабря готов также бизнес, у которого не будет прибыли в этот день, магазины и другие подобные организации никто не закроет, утверждает чиновник одного из регионов, где увеличили новогодние каникулы. 10 декабря в пресс-службе правительства Красноярского края заявили, что «бизнес, для которого этот год был особенно сложным в связи с пандемией коронавируса, должен иметь возможность полноценно работать накануне новогодних праздников – это скажется и на выручке, и на зарплате сотрудников».