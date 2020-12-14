31 декабря не будет в России выходным для всех

31 декабря не будет в России выходным для всехПредновогодний отдых призван повысить социальный оптимизм
В Воронежской области решили сделать четверг, 31 декабря, выходным, сообщила пресс-служба правительства региона, это касается органов власти и подчиненных им организаций. Выходной будет у работников бюджетных учреждений, ГУПов, школ и т. д., поясняет близкий к правительству области собеседник «Ведомостей». Бизнесу губернатор Александр Гусев лишь рекомендовал объявить 31 декабря выходным, а рабочий день, как и бюджетникам, перенести на предшествующую субботу, 26 декабря. Воронежская область пошла по пути более 30 регионов, где 31 декабря не будут работать как минимум бюджетники.
Не работать 31 декабря готов также бизнес, у которого не будет прибыли в этот день, магазины и другие подобные организации никто не закроет, утверждает чиновник одного из регионов, где увеличили новогодние каникулы. 10 декабря в пресс-службе правительства Красноярского края заявили, что «бизнес, для которого этот год был особенно сложным в связи с пандемией коронавируса, должен иметь возможность полноценно работать накануне новогодних праздников – это скажется и на выручке, и на зарплате сотрудников».
Такой опыт в регионах уже был. В 2019 г. объявили 31 декабря выходным днем власти 40 регионов – в Орловской области, например, это касалось только женщин-бюджетниц. 2 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введение выходного 31 декабря – «решение региональных властей, официально это рабочий день».
«Статья 112 Трудового кодекса позволяет переносить выходные дни на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства, – говорит эксперт по трудовому праву Павел Сутулин. – При этом нормативный правовой акт правительства о переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году подлежит официальному опубликованию не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года».
Поэтому еще до того, как губернаторы начали объявлять о том, что разрешат бюджетникам отдохнуть 31 декабря 2020 г., премьер-министр Михаил Мишустин 10 октября подписал постановление, по которому 31 декабря 2021 г. будет общероссийским выходным днем. Губернаторы же, подписывая подобные документы на своем уровне, «выходят за пределы полномочий», говорит Сутулин. «В этом случае фактически принимаются решения о привлечении работников к работе в выходной день [26 декабря] с последующим предоставлением им другого дня отдыха [31 декабря], – отмечает эксперт. – Но в регионах игнорируется требование ст. 113 Трудового кодекса, требующей согласия и самих работников, и мнения профсоюза по этому вопросу».
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов допускает, что выходным пытаются перебить повестку возможных новогодних ограничений из-за COVID-19: «Даже в советские времена 31 декабря был чаще всего сокращенный день. Но почему-то считается, что такие инициативы разжигают социальный оптимизм».