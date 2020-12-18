В России за сутки выявили 28 552 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 28 552 новых случая коронавирусаУмерли 611 человек
В России за последние сутки коронавирус выявили у 28 552 человек, следует из статистики оперштаба на 18 декабря. Скончались 611 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии вирус обнаружили у 2 791 220 жителей страны. Из них умерли 49 762, выздоровели 2 228 633. Остальные 512 825 находятся в активной стадии заболевания в настоящий момент.
Днем ранее коронавирус был выявлен у 28 214 человек. Умерли 587 зараженных. Рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 был зафиксирован в России 6 декабря — 29 039 случаев. Максимальное число смертей от коронавируса зарегистрировали 11 декабря — 613.
Москва на протяжении всей пандемии лидирует среди регионов страны по числу выявляемых в течение суток заболевших COVID-19. Сегодня таковых 6937. При этом умерли 72 человека. Общее число жителей столицы, у которых обнаружили коронавирус, достигло 722 178, количество смертей в результате заражения увеличилось до 10 243. На данный момент в городе COVID-19 болеют 154 907 человек.
Среди других российских регионов в топ-5 по суточному приросту заболевших вошли Санкт-Петербург (+3757), Московская (+1485), Нижегородская (+503), Свердловская (+402) и Архангельская области (+393).
По общему количеству зараженных коронавирусом за время пандемии лидируют Санкт-Петербург (193 300), Московская (135 130), Нижегородская (63 302), Свердловская (53 335) и Ростовская области (46 614).
Наименьшее число заболевших в течение пандемии выявлено в Магаданской области (6480), Севастополе (5682), Еврейской АО (3457), а также в Ненецком (739) и Чукотском АО (477).
Россия входит в топ стран, лидирующих по количеству граждан с коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Она занимает четвертую позицию, опережая Францию, где показатель составляет почти 2,5 млн человек. При этом наибольшее число жителей с COVID-19 обнаружено в США — более 17,2 млн. На второй и третьей позициях в антирейтинге Индия и Бразилия — свыше 9,9 млн и 7,1 млн зараженных соответственно.