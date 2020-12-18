В России за сутки выявили 28 552 новых случая коронавируса

Россия входит в топ стран, лидирующих по количеству граждан с коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Она занимает четвертую позицию, опережая Францию, где показатель составляет почти 2,5 млн человек. При этом наибольшее число жителей с COVID-19 обнаружено в США — более 17,2 млн. На второй и третьей позициях в антирейтинге Индия и Бразилия — свыше 9,9 млн и 7,1 млн зараженных соответственно.