Суд приговорил историка Соколова к 12,5 годам годам за убийство аспирантки

Соколов – бывший доцент СПбГУ, кандидат исторических наук. Он считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Он автор множества научных работ о Наполеоне, является членом научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО). После новостей о задержании Соколова с сайта РВИО пропала информация о его работе в организации.