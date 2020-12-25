Суд приговорил историка Соколова к 12,5 годам годам за убийство аспирантки

Суд приговорил историка Соколова к 12,5 годам годам за убийство аспиранткиУченый ранее раскаялся в преступлении
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима. Оглашение приговора транслировала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Гособвинение запросило для Соколова 15 лет строгого режима.
Соколов – бывший доцент СПбГУ, кандидат исторических наук. Он считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Он автор множества научных работ о Наполеоне, является членом научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО). После новостей о задержании Соколова с сайта РВИО пропала информация о его работе в организации.