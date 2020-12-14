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Гособвинение запросило для историка Соколова 15 лет строгого режима

Ведомости

Гособвинение просит приговорить историка Олега Соколова к 15 годам колонии строгого режима, сообщает «РИА Новости».

«Сегодня в суде начались прения сторон. Соколов, помимо убийства, обвиняется по части 1 статьи 222 УК РФ (приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов)», — пишет агентство.

Утром 9 ноября 2019 г. Соколова обнаружили в воде у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позже фрагменты человеческого тела нашли в его квартире. Жертвой историка стала его бывшая студентка Анастасия Ещенко, которой было 24 года. С ней Соколов писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях.

По данным следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза малокалиберной винтовки 7 ноября во время ссоры. Он сутки хранил тело в своей квартире, после чего в ночь на 9 ноября решил выбросить его в реку Мойку. Он признал вину.

Ранее по теме: Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки Ещенко

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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