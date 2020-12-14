Гособвинение запросило для историка Соколова 15 лет строгого режима
Гособвинение просит приговорить историка Олега Соколова к 15 годам колонии строгого режима, сообщает «РИА Новости».
«Сегодня в суде начались прения сторон. Соколов, помимо убийства, обвиняется по части 1 статьи 222 УК РФ (приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов)», — пишет агентство.
Утром 9 ноября 2019 г. Соколова обнаружили в воде у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позже фрагменты человеческого тела нашли в его квартире. Жертвой историка стала его бывшая студентка Анастасия Ещенко, которой было 24 года. С ней Соколов писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях.
По данным следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза малокалиберной винтовки 7 ноября во время ссоры. Он сутки хранил тело в своей квартире, после чего в ночь на 9 ноября решил выбросить его в реку Мойку. Он признал вину.