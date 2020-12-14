Гособвинение запросило для историка Соколова 15 лет строгого режима

Утром 9 ноября 2019 г. Соколова обнаружили в воде у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позже фрагменты человеческого тела нашли в его квартире. Жертвой историка стала его бывшая студентка Анастасия Ещенко, которой было 24 года. С ней Соколов писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях.