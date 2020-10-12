Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки Ещенко
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признал свою вину в суде. Трансляция заседания ведется объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга.
«Да, признаюсь. Признаю себя виновным», —сказал Соколов.
Утром 9 ноября Соколова обнаружили в воде у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позже фрагменты человеческого тела нашли в его квартире. Жертвой историка стала его бывшая студентка Ещенко, которой было 24 года. С ней Соколов писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях.
По данным следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза малокалиберной винтовки 7 ноября во время ссоры. Он сутки хранил тело в своей квартире, после чего в ночь на 9 ноября решил выбросить его в реку Мойку. Соколову предъявлено обвинение в убийстве.
Соколов – бывший доцент СПбГУ, кандидат исторических наук. Он считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Он автор множества научных работ о Наполеоне, является членом научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО). После новостей о задержании Соколова с сайта РВИО пропала информация о его работе в организации.