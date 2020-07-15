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Историк Соколов связал убийство аспирантки с травлей в свой адрес

Ведомости

Историк Олег Соколов, признавшийся в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, заявил, что совершил это преступление в результате «психотравмирующего воздействия», которое оказывал на него научный оппонент Евгений Понасенков, пишет «Интерфакс».

Соколов рассказал, что это «психотравмирующее воздействие» стало причиной «страшных событий». Якобы Понасенков и его сообщники начали травлю историка, организовывали провокации на его лекциях, расписывали подъезд его дома оскорбительными надписями, а также взламывали электронную почту Ещенко. «Они угрожали нам, мне грозили, что труп мой будет лежать в Неве», ‒ сказал историк на заседании в суде. Сообщения об избиении другой молодой сожительницы в 2008 г. Соколов назвал клеветой. По его словам, «эта женщина за деньги отрабатывала безобразные выходки его врагов».

О конфликте между Соколовым и историком Понасенковым стало известно в 2018 г. Понасенков обвинил Соколова, что он якобы без ссылок заимствовал материалы из его монографии «Первая научная история войны 1812 г.». Соколов в свою очередь назвал труд Понасенкова ненаучным. В ноябре 2019 г. Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск Понасенкова и обязал Соколова принести ему публичные извинения и выплатить денежную компенсацию морального вреда.

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Утром 9 ноября Соколова обнаружили в воде у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позже фрагменты человеческого тела нашли в его квартире. Жертвой историка стала его бывшая студентка Ещенко, которой было 24 года. С ней Соколов писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях. По предварительным данным, Соколов застрелил Ещенко из обреза малокалиберной винтовки 7 ноября во время ссоры. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных