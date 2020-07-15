Историк Соколов связал убийство аспирантки с травлей в свой адрес
Историк Олег Соколов, признавшийся в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, заявил, что совершил это преступление в результате «психотравмирующего воздействия», которое оказывал на него научный оппонент Евгений Понасенков, пишет «Интерфакс».
Соколов рассказал, что это «психотравмирующее воздействие» стало причиной «страшных событий». Якобы Понасенков и его сообщники начали травлю историка, организовывали провокации на его лекциях, расписывали подъезд его дома оскорбительными надписями, а также взламывали электронную почту Ещенко. «Они угрожали нам, мне грозили, что труп мой будет лежать в Неве», ‒ сказал историк на заседании в суде. Сообщения об избиении другой молодой сожительницы в 2008 г. Соколов назвал клеветой. По его словам, «эта женщина за деньги отрабатывала безобразные выходки его врагов».
О конфликте между Соколовым и историком Понасенковым стало известно в 2018 г. Понасенков обвинил Соколова, что он якобы без ссылок заимствовал материалы из его монографии «Первая научная история войны 1812 г.». Соколов в свою очередь назвал труд Понасенкова ненаучным. В ноябре 2019 г. Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск Понасенкова и обязал Соколова принести ему публичные извинения и выплатить денежную компенсацию морального вреда.
Утром 9 ноября Соколова обнаружили в воде у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. Позже фрагменты человеческого тела нашли в его квартире. Жертвой историка стала его бывшая студентка Ещенко, которой было 24 года. С ней Соколов писал совместные научные работы и состоял в близких отношениях. По предварительным данным, Соколов застрелил Ещенко из обреза малокалиберной винтовки 7 ноября во время ссоры. Ему предъявлено обвинение в убийстве.