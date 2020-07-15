Историк Соколов связал убийство аспирантки с травлей в свой адрес

Соколов рассказал, что это «психотравмирующее воздействие» стало причиной «страшных событий». Якобы Понасенков и его сообщники начали травлю историка, организовывали провокации на его лекциях, расписывали подъезд его дома оскорбительными надписями, а также взламывали электронную почту Ещенко. «Они угрожали нам, мне грозили, что труп мой будет лежать в Неве», ‒ сказал историк на заседании в суде. Сообщения об избиении другой молодой сожительницы в 2008 г. Соколов назвал клеветой. По его словам, «эта женщина за деньги отрабатывала безобразные выходки его врагов».